Napoli, ag. Mario Rui: "Mi aspetto un'annata ancora più importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del suo assistito: “Ancelotti ha qualità esperienza per aggiungere altro al lavoro di Sarri. Il suo modo di essere e lavorare trasmette serenità e tranquillità ai giocatori, che hanno ancora più piacere a dare il massimo per rendere la squadra ancora più forte. Mario Rui è felicissimo di lavorare con lui: potrà fare ancora di più rispetto all’anno scorso perché è molto bravo in fase offensiva, firmando più assist. È nel pieno della sua maturità ma per me può fare di più: l’anno successivo a una rottura del crociato è sempre più il difficile, mi aspetto quindi un’annata ancora più importante”.