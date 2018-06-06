  HOME  | EVENTI TMW  | REDAZIONE  | NETWORK  | RMC SPORT EVENTI LIVE  | CALENDARIO E CLASSIFICA  | CONTATTI
Da TUTTOmercatoWEB.com le ultime notizie di calcio mercato su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma
atalanta
benevento
bologna
cagliari
chievo
crotone
fiorentina
genoa
hellasverona
inter
juventus
lazio
milan
napoli
roma
sampdoria
sassuolo
spal
torino
udinese
 
HOME
SONDAGGIO
Quale sarà il grande colpo di mercato della Juventus?
  Alvaro Morata
  Sergej Milinkovic-Savic
  Mauro Icardi
  Paul Pogba

[ Risultati sondaggio ]
Serie A

Napoli, ag. Mario Rui: "Prossimo anno se la gioca alla pari con Ghoulam"

06.06.2018 00:30 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 1534 volte
© foto di Federico De Luca

L'agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio CRC del suo assistito Mario Rui: "Il 19 giugno lo raggiungerò per andare a trovarlo e vedere la seconda gara del Portogallo, è molto tranquillo in questo momento. Sono convinto che il prossimo anno se la giocherà alla pari con Ghoulam. A volte la troppa umiltà è un fattore negativo, ma la convocazione al Mondiale gli ha fatto prendere coscienza della sua forza".
ARTICOLI CORRELATI
Segnala violazione
Stampa la notizia
Invia ad un amico

TUTTOmercatoWEB.com - il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24

Altre notizie Rassegna stampa

EDITORIALE DI: Tancredi Palmeri

La Juve non ha i soldi per Milinkovic-Savic, a meno che non venda un pezzo grosso. Il Napoli non ha i soldi per i sogni di Ancelotti, a meno che non venda due pezzi grossi

La Juve non ha i soldi per Milinkovic-Savic, a meno che non venda un pezzo grosso. Il Napoli non ha i soldi per i sogni di Ancelotti, a meno che non venda due pezzi grossi

Primo piano

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 giugno

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 giugno FAVILLI TORNA ALLA JUVE. LICHTSTEINER SALUTA L'ITALIA. NAPOLI, SPUNTA ACHRAF DEL REAL MADRID. ORE DECISIVE PER JORGINHO. MALCOM-INTER, C'E' L'ACCORDO. ROMAGNOLI RINNOVA COL MILAN. ALISSON TRA CHELSEA E REAL MADRID. Un attaccante per la Juventus. Il club bianconero è vicino a chiudere...
   Editore: TC&C srl web content publisher since 1994 Partita IVA 01488100510   

MEDIA PARTNERS  | NEWS TICKER  | MOBILE  | RSS

Tutti i diritti riservati - Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n° 13/05 del 10/11/2005 - Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Privacy Policy - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n° 18246
Copyright © 2000-2018 - TUTTOmercatoWEB.com ® - Aut. Lega Calcio Serie A e Serie B num. 88
Utilizzo dei Cookie
PROSEGUO
Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.
Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy