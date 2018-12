© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui ed Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mario è un giocatore che sta giocando da un anno e mezzo tutte le partite, senza saltare quasi mai. Sta accusando un po' di stanchezza, quando uno gioca 50-60 partite ci sta qualche errore. Penso che abbia dimostrato che sia un giocatore da Napoli. Le critiche danno fastidio perché a Napoli una settimana prima la gente ti fa diventare Maradona e quella dopo uno qualsiasi. Ognuno può esprimere il suo pensiero, a me e al calciatore non interessa più di tanto. Conosciamo il nostro operato, nel bene e nel male. Le critiche non ci toccano. Hysaj? Se vogliamo stare a sentire gli addetti ai lavori dobbiamo mettere la nostra vita in mano a loro. Noi proseguiamo per la nostra strada. Ancelotti? Mario e Elseid sono contentissimi perché permette di fargli fare il loro lavoro".