Napoli, ag. Meret: "Alex ha bisogno di giocare. Siamo disposti ad accettare il prestito"

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato ai microfoni della Rai in merito al suo assistito, che in questa stagione ha sofferto il dualismo con Ospina a Napoli: "Andando dall'Udinese al Napoli ha fatto una scelta importante. I nostri contatti con il club partenopeo sono costanti, ma uno della sua età deve giocare. Siamo disposti ad andare in prestito per giocare, se dovesse servire".