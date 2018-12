Napoli, ag. Meret: "Freddezza e doti tecniche, è il futuro dell'Italia"

Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha parlato ai microfoni di Radio24 della grande prova del suo assistito contro la SPAL e anche del possibile scambio di mercato Higuain-Morata: "Sono particolarmente contento perché Alex è un ragazzo straordinario al di là delle sue grandi qualità tecniche. In quest'avvio di stagione ha passato mesi difficili, così come aveva sofferto un lungo stop con la SPAL. Ancelotti ne parla bene? Ha allenato i più bravi, chi meglio di lui per riconoscere il talento di un giocatore... Mi fa piacere che il Napoli abbia creduto in Meret, nonostante sia riuscito a schierarlo finora solamente due volte. Speriamo che adesso gli azzurri possano goderselo con continuità. Già alla SPAL Alex aveva dimostrato una grande freddezza di carattere, mi ricordo la sua straordinaria prestazione al rientro da un infortunio contro l'Inter. Meret gestisce le pressioni e i suoi sentimenti con grande maestria, è un ottimo portiere e sono convinto che non solo il Napoli, ma l'Italia intera ne beneficerà a lungo".

Sul possibile scambio tra Milan e Chelsea Higuain-Morata: "Posso dare un giudizio super partes perché non è una mia operazione. Vedo delle utilità da parte di entrambi: Higuain non sta riuscendo a essere determinante come prima, mentre Morata al Chelsea ha fatto vedere solo in parte il suo valore perché probabilmente il calcio inglese non gli si addice. Sarri ha sempre voluto Higuain, così come il Milan ha già cercato in passato Morata, quindi non c'è niente di campato per aria. Tatticamente questa operazione avrebbe sicuramente senso".