Napoli, ag. Meret: "Il primo gol di ieri sera l'ha segnato con quella parata"

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, portiere del Napoli, ha così parlato della partita giocata ieri sera dal suo assistito contro il Liverpool a Radio Kiss Kiss: "Quello di Alex è un esordio in Champions che tutti sognano, battendo il Liverpool e risultando anche decisivo per la vittoria. Il primo gol lo ha segnato Alex, perché senza quella parata il Liverpool sarebbe andato in vantaggio oggi parleremo di una partita differente. Ha grandissime capacità di concentrazione, questo fa si che sia uno dei portiere più forti in Europa e nel Mondo. Lo dimostra il fatto che ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre in modo importante".

Quindi una rapida valutazione sul mercato partenopeo: "Il Napoli ha fatto un lavoro incredibile, potrebbe incassare centinaia di milioni di euro vendendo solo pochi elementi eppure decide di tenerli per raggiungere traguardi sempre più importanti".