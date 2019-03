© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il procuratore di Alex Meret, Andrea Pastorello, è intervenuto con un comunicato dell'agenzia P&P Sport sul presunto tocco con e Cristiano Ronaldo, costato il rosso al portiere napoletano. "Ciò che è accaduto ieri fa parte di normali dinamiche legate a questo sport e come tale va accettato e noi serenamente lo accettiamo. Non accettiamo però che vengano fatti passare messaggi sbagliati come quello di una condotta antisportiva e violenta da parte di un professionista che ha sempre fatto della correttezza il suo stile di vita".