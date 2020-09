Napoli, ag. Osimhen: "Covid? E' concentrato sugli allenamenti. Dispiaciuto per Insigne"

vedi letture

Osita Okolo, cognato e membro dell'entourage di Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Dopo aver letto la notizia della positività al Covid-19 dei calciatori del Genoa, ho parlato con Victor ieri sera per molto tempo. Ero molto preoccupato, ma non volevo trasmettere a Victor la tensione che ho accumulato".

Osimhen è preoccupato di questa situazione? "Quando gli ho parlato, ha glissato sull'argomento. E' focalizzato sugli allenamenti e sul lavoro che la squadra ha iniziato a svolgere".

Quanta voglia ha di segnare il primo gol con la maglia azzurra, magari proprio domenica contro la Juventus? "Spero innanzitutto che la situazione evolva per il meglio, che il campionato non subisca interruzioni a causa del focolaio di Covid-19. Immagino che per Victor sarebbe un modo fantastico realizzare il primo gol ufficiale con la maglia del Napoli proprio contro la Juve. Con il Genoa non è riuscito a segnare per poco ma ha aiutato i compagni e tutta la squadra a far gol".

Victor è triste per questo infortunio di Insigne? "Certo che è triste, al contempo spera che Insigne possa guarire presto e tornare in campo quanto prima. Quando rientrerà sarà ancora più forte. Il Napoli ha un rosa fantastica e gioca un bel calcio".