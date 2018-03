Napoli, ag. Pau Lopez: "Ho parlato con Giuntoli. Interessa al club azzurro"

A Radio Crc nella trasmissione Si gonfia la rete è intervenuto Albert Botines, procuratore del portiere Pau Lopez: "C’è stato un contatto col Napoli, ho parlato con Giuntoli in via confidenziale, e posso dire che sì, l’interesse del club azzurro c’è stato. Il Napoli essendo un grande club cerca più di un portiere per il prossimo anno e per Pau López sarebbe un onore indossare la maglia azzurra, ma è ancora giovane e nel Napoli non so quanto giocherebbe. Col Betis l’affare Lopez non è chiuso, il trasferimento non è concluso. Magari quando il ragazzo sarà più maturo la piazza azzurra potrebbe essere un’opzione anche perché per il dopo Reina credo che il Napoli punterà su un portiere più esperto”.