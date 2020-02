vedi letture

Napoli, ag. Politano: "Darà il massimo contro l'Inter, ma senza spirito di rivalsa"

A Radio Marte, Davide Lippi, agente tra gli altri di Matteo Politano parla delle prime settimane in azzurro del suo assistito: "Martedì ero allo stadio. Il Napoli ha fatto un’ottima partita, il Barcellona qualcosa lo concede sempre, peccato per l'occasione mancata di Callejon. Politano ha bisogno di po' di tempo, piano piano sta crescendo. Ha passato 4-5 mesi abbastanza particolari, ha bisogno di tempo, ma ora è molto felice. Il Napoli ha fatto un grande investimento, è normale che creda molto nel ragazzo. Matteo conosce Gattuso da tempo, il mister lo voleva già ai tempi del Milan. Il ragazzo è contento di essere a Napoli. Non è facile per un calciatore cambiare squadra a gennaio, ci vuole pazienza. Il vero Politano non l'avete ancora visto, ma lo vedrete presto. Ho trovato un ragazzo felice, contento, con tanta voglia. C'è bisogno di pazienza, viene da una situazione personalmente "depressa". Era reduce da una grande stagione, poi capita che cambino allenatori e con loro le gerarchie. Ma è sereno, piano piano sta entrando negli schermi di gioco, cerca di determinare e sa che dovrá essere più determinante in futuro. Ovunque è stato anche da giovane è sempre cresciuto man mano, e lo farà anche a Napoli. Eliminare Inter sarebbe soddisfazione particolare? Matteo è un professionista, vuole fare bene il suo lavoro sempre. Darà il massimo contro l'Inter, ma non c'è particolare spirito di rivalsa. E' stato bene lì".