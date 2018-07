Napoli, ag. Sepe: "Col Parma trattativa ben avviata, si può chiudere"

© foto di Federico De Luca

Il procuratore Mario Giuffredi ha parlato così del terzino della Fiorentina Vincent Laurini e del portiere del Napoli Luigi Sepe ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Laurini era un discorso legato a Sarri, che conosceva bene il calciatore. Non credo che al Napoli ora possa interessare. Sepe-Parma? La trattativa è ben avviata, oggi il ds del Parma incontrerà Giuntoli per comprendere come realizzare l’operazione. Se si troverà l’accordo, si chiuderà a breve. Non credo ci saranno problemi".