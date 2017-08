Napoli, ag. Sepe: "Farà il secondo, non arriveranno altri portieri"

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha parlato del suo assistito attraverso Radio Kiss Kiss. “La prestazione contro il Bayern? Siamo tutti soddisfatti, ma io non sono sorpreso. Ho sempre detto che Sepe ha grandi potenzialità, deve avere la possibilità di dimostrarlo. Quando sento che il Napoli cerca l’erede di Reina penso che bisognerebbe dare a Gigi l’opportunità per mostrare se è in grado o meno di ricoprire questo ruolo. Credo che gli azzurri resteranno con questo trio di portieri, c’è ancora anche Rafael. La mia convinzione è questa, e sono anche convinto che Sepe sarà il secondo. Sarri ha dato un segnale importante facendolo partire dall’inizio contro i tedeschi. Quest’anno ci sarà una gestione dei portieri diversa, visto che Reina non può reggere 50 partite, penso che una decina di partite per il secondo ci saranno. Magari mi sbaglierò, ma il ragazzo è fatto di una pasta importante. Ma bisogna assaggiarla", le parole del procuratore del portiere del Napoli.