Napoli, ag. Sepe: "Non può essere ostaggio del club"

© foto di Federico De Luca

A Radio Crc è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore del portiere azzurro Luigi Sepe: "Non so cosa farà con i portieri il Napoli. Io ho detto chiaramente a Giuntoli che mi auguro che ci sia grande correttezza nei confronti di Sepe, non può essere ostaggio di una società, il Napoli deve dimostrare di stimarlo non a parole ma con i fatti, in questi anni non è stato così, altrimenti è giusto che vada via. Rinnovo? Un aspetto secondario che viene dopo, prima bisogna capire quale sarà il suo futuro. Chiamata da Ancelotti? Non l'ha ricevuta, nemmeno Hysaj e Mario Rui, non se li chiamerà nei prossimi giorni".