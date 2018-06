Napoli, ag. Seri conferma: "Siamo in contatto con gli azzurri"

© foto di Federico De Luca

Gli azzurri fanno sul serio per Jean Seri. Il centrocampista del Nizza, sul quale già da un anno ci sono gli occhi di diversi club europei, è stato infatti inserito nella lista dei desideri del Napoli di Ancelotti. Cosi l'agente del giocatore Franklin Mala a Radio Kiss Kiss, come riporta TuttoNapoli: "Siamo in contatto con il Napoli. Seri è tentato dal vestire la maglia azzurra. Gli piacerebbe tantissimo. Ancelotti potrebbe esaltare le sue caratteristiche".