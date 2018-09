Nicola Innocentin, procuratore di Amin Younes, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo assistito: “Amin dovrebbe tornare disponibile a ottobre. Gli infortuni seguono un certo recupero che, al di là dell'oggettività dei medici, dipende dalla soggettività che varia per ogni atleta. No a gennaio? Non vorrei tornare sul passato, né riaprire un caso. A gennaio il ragazzo ha scelto di non venire subito a Napoli, così come ha fatto anche Verdi. È arrivato a giugno con grande entusiasmo e io avevo detto che sarebbe arrivato, senza problemi. Dove può giocare? Ancelotti può utilizzarlo dove ritiene più opportuno, può essere messo in diverse posizioni. Il Napoli? È una grande squadra e sono fiducioso, si riprenderà sicuramente dopo la sconfitta", ha detto l'agente del calciatore del Napoli.