Napoli, ag. Zerbin: "Tutto fatto col Cesena, farà bene e poi andrà in B"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Furio Valcareggi, agente tra gli altri del giovane calciatore del Napoli Alessio Zerbin. "Andrà al Cesena? Sì, ma c'è molta burocrazia. Il minimo di stipendio deve essere coperto al 30%, poi il resto lo mette chi compra, c'è stato qualche problemino ma credo sia tutto fatto ormai. Non so se domani resterà per l'amichevole contro il Benevento, spero di sì, poi domenica verrà formalizzato tutto. Se riesce a giocare a Cesena, poi si potrà parlare di Serie B e di continua la crescita. A Viterbo hanno un po' sofferto, la proprietà era particolare, cambia sempre allenatore, a Cesena c'è invece serietà ed una curva che mette i brividi in Serie C. Farà bene lì e poi sarà pronto per la B e, chissà, per il Napoli", ha detto il procuratore.