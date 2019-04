Napoli, agente Veretout domani a Londra. La sfida si sposta sul mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal campo al mercato: Jordan Veretout è un obiettivo per il mercato estivo di Napoli e Arsenal, ma la Fiorentina per lui chiede 25 milioni di euro. Stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, l'agente del giocatore Giuffredi sarà domani a Londra, proprio in occasione del confronto tra club, un'ulteriore possibile chance per i Gunners di avvicinarsi al francese.