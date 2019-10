© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le difficoltà del Napoli, sottolineando in particolare il difficile momento di alcuni azzurri: Zielinski e Milik. L'attaccante - si legge - ha potuto soffrire un po’ le tante discussioni di mercato, ma entrambi hanno svolto la preparazione, anche se Arek si è bloccato in agosto per problemi muscolari. I due classe ‘94 erano attesi entrambi al salto di qualità, motivo per cui i rispettivi procuratori hanno chiesto notevoli ritocchi agli ingaggi, visto che i contratti hanno scadenza nel 2021 e dunque vanno rinnovati al più presto per non rischiare di perderne il valore di cartellino.

Rendimento in calo - Ma i due giocatori per motivi diversi finora hanno deluso e le statistiche parlano abbastanza chiaro. Il centrocampista, che ha cambiato più volte posizione in campo, ma è stato sempre titolare, perde molti più palloni (88 contro 57) e crea meno occasioni: 9 contro 15. Più evidente il calo di rendimento di Milik, unico attaccante ancora a secco nel Napoli. È vero che in campionato ha giocato molto di meno – solo 89’ rispetto ai 417’ di un anno fa –, ma lo zero anche nelle occasioni create (erano 8 un anno fa) stride come i tiri nello specchio 1 contro 9 e i gol che erano tre.