Napoli al lavoro per il dopo Reina: Perin in pole, Leno l'alternativa

Il Napoli è al lavoro per il dopo Reina, portiere in scadenza di contratto che nella giornata di lunedì ha effettuato le visite mediche col Milan.

Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in pole per la sostituzione dell'estremo difensore spagnolo c'è Mattia Perin, 25enne del Genoa. Il dg rossoblù Perinetti nella giornata di ieri ha aperto alla cessione dell'estremo difensore di Latina che, dal canto suo, gradirebbe un trasferimento alle falde del Vesuvio.

L'alternativa arriva dalla Germania e corrisponde al nome di Bernd Leno, numero uno del Bayer Leverkusen.