Napoli, al lavoro per il rinnovo di Zielinski: sul tavolo un quadriennale con opzione a 4 milioni

Napoli al lavoro per il rinnovo di Piotr Zielinski. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nella giornata di domenica gli agenti del giocatore erano in città per discutere il prolungamento. Il centrocampista dovrebbe firmare un contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno con un ingaggio di quattro milioni di euro a stagione bonus compresi.