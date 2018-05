Napoli, Albiol: "A questa squadra non si può dire nulla. Futuro tra i top"

© foto di Federico De Luca

Raul Albiol. difensore del Napoli, ha così parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida contro il Torino: "Quando sei vicino all'obiettivo pensi che puoi sempre dare di più ma ora abbiamo tre partite per fare più punti possibili. A questa squadra non si può dire nulla: si è allenata al massimo fin dal primo giorno. Vogliamo dimostrare alla Juventus che siamo lì e che siamo una buona squadra. Sapere di poter lottare lì è un grande passo in avanti che abbiamo fatto. Dobbiamo vincere le nostre ultime tre, partendo da oggi. Siamo cresciuti ogni anno e questo deve servire per il futuro del Napoli, che può stare al top in Italia e in Europa".