Napoli, Albiol al Villarreal nelle prossime ore. Piace il romeno Cicaldau

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo sei anni Raul Albiol si appresta davvero a salutare il Napoli. Il Villarreal pagherà nelle prossime ore quanto dovuto per riportare a casa lo spagnolo (poco più di 4 milioni di clausola rescissoria) che lascerà la maglia azzurra alla quale si è molto legato. Troppo forte però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il desiderio di tornare in patria per il giocatore, che dopo le visite mediche firmerà un triennale con il Villarreal e lascerà un vuoto che presto verrà colmato.

Occhi su Cicaldau - Intanto, per quanto riguarda il mercato in entrata, il Napoli sta seguendo all'Europeo Under 21, tra gli altri, il centrocampista romeno, Alexandru Cicaldau, classe ‘97.