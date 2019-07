Napoli, Albiol: "Alla fine ADL e Ancelotti mi hanno capito. Ho pianto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“E’ dura andare via ma forse questo è il momento giusto: Napoli è la città in cui sono stato per più tempo, sei anni, e non credo che questo mio primato personale possa crollare. Ma ora che sto per andare via, so che un giorno tornerò. Magari per festeggiare lo scudetto”. Lo dice Raul Albiol in un’intervista al Corriere dello Sport il giorno dopo l’ufficialità del suo addio, destinazione Villarreal.

Albiol spiega i motivi dell’addio, rivelando che il Villarreal ha insistito per due anni: “Mi è parso giusto e anche doveroso rispondere di sì. Sono stati caparbi, sono tornati alla carica, potevo andare via nell’estate scorsa o prima, quando mi chiamò il Valencia. Ci avevo pensato spesso, poi non ce l’avevo fatta a staccarmi da Napoli. Ora che ho 34 anni penso sia naturale avvertire il richiamo di casa, dei genitori, dei fratelli, e progettare il proprio finale di carriera”.

Il difensore spagnolo racconta anche che Ancelotti e si è arrabbiato per l’addio: “Eh sì. E anche De Laurentiis: poi hanno compreso la scelta di vita, Ma io devo un grazie a tutti: alla città, che amo alla follia. Porterò - conclude - tutto nel cuore, per sempre. Che non dimenticherò mai la mia Napoli. Che in Italia non sarei potuto andare da nessun'altra parte. Che ho pianto quando ho preso la decisione. E che io e mia moglie stiamo piangendo ancora".