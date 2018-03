Napoli, Albiol: "Dobbiamo vincerle tutte per conquistare lo scudetto"

Le sue parole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raul Albiol, difensore del Napoli e match-winner stasera contro il Genoa, a fine partita è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Adesso le ultime giornate sono sempre difficili, sono felice per la vittoria e continuare fino alla fine. Mancano tante partite ma sono felice per il gol e sopratutto per la vittoria della squadra, era una partita difficile e tosta. Juve? Noi vogliamo provare fino alla fine con la possibilità di vincere, conosciamo la sua forza e continuiamo a lavorare tanto per competere con loro. Mancano nove partite, compresa quella contro la loro.

Come si vince lo Scudetto? Vincendo nove partite, è l'unica possibilità che abbiamo! Andiamo a Sassuolo, loro si giocheranno la salvezza, e sarà difficile. Continuano piano, lavorando. Dove migliorare? Dobbiamo continuare quello che stiamo facendo, ogni anno miglioriamo. La Juve vince da sei anni il campionato, per continuare con loro bisogna fare tantissime vittoria e tantissimi punti, siamo l'unica squadra che sta competendo con loro, e questo dimostra il gran lavoro fatto in questi anni!".