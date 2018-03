Napoli, Albiol e il duello Scudetto: "Siamo la quinta forza, non la prima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, il centrale di difesa del Napoli Raul Albiol s'è così espresso sul duello Scudetto con la Juventus: "Non siamo la prima forza, né economicamente né storicamente, ma siamo la quinta. Ma possiamo competere, anche se non partiamo come favoriti. Volevamo concorrere con il club più potente d'Italia e lo stiamo facendo. Sono rimasti nove turni e adesso si soffre molto di più, visto che tutte le squadre giocano per qualcosa: la salvezza, l'Europa...".