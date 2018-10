Napoli, Albiol: "Fatto il possibile. Scudetto? Sei punti non sono tanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro la Roma, il difensore del Napoli Raul Albiol ai microfoni de La Domenica Sportiva ha detto: "Poteva finire male, meno male che abbiamo trovato il gol, la squadra è in un bel momento, dobbiamo continuare così, è stata una settimana dura per noi, la Roma ha fatto solo la fase difensiva, abbiamo fatto di tutto per pareggiare, mancano tante gare in campionato e dobbiamo continuare. Scudetto possibile? E' lunga, sappiamo la nostra forza, sappiamo di poter stare vicino alla Juve, la Roma si è chiusa tutta in difesa, dobbiamo continuare a lavorare ma mancano tante partite e sei punti non sono tanti. Champions? Prima abbiamo l'Empoli e poi il PSG, sarà una finale, vincere sarebbe importantissimo per andare avanti ma non è facile, dobbiamo riposare questa settimana e poi pensare all'Empoli e al PSG. Cosa vi ha detto Ancelotti all'intervallo? Che dovevamo tenere il ritmo, che la gara non era finita, abbiamo chiuso la Roma nella sua area, ma alla fine abbiamo fatto i complimenti alla squadra che ha fatto di tutto per pareggiare dopo una settimana difficile, non si può dire niente alla squadra".