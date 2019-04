© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Albiol manca dal campo da diversi mesi a causa di un intervento chirurgico che l'ha tenuto fuori finora. Oggi contro il Frosinone non sarà titolare, ma va in panchina. E ne è contento, come sottolinea lui stesso ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto felice di tornare con la squadra. Voglaimo essere sempre pronti. L'infortunio è stato lungo, avevo bisogno di tornare ad allenarmi e stare con la squadra. Per me è un giorno molto felice, speriamo lo sia per tutti".