Napoli, Albiol: "La Serie A non è la Liga: per CR7 difficile fare 40 gol"

Raul Albiol, tornato in Nazionale dopo tre anni, ha parlato ai microfoni di Radio Marca del suo ritorno con la Spagna: "Dopo tanto è normale non aspettarsi la chiamata, devi essere sempre pronto, quando arriva l'opportunità bisogna approfittarne. Ronaldo? Sarà difficile fare 40 gol, è un calcio differente da quello spagnolo. Il suo arrivo è stato un boom per la Serie A, ora c'è molto più interesse per il nostro campionato.