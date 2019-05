Napoli, Albiol: "Mancate fortuna e lucidità. Ripartiamo da Ancelotti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ho recuperato gradualmente molto bene e sono felice di aver ripreso a giocare in campionato. Adesso sto bene e spero di poter dare il mio contrinuto". Raul Albiol è tornato in campo dopo lunga assenza. Il difensore spagnolo del Napoli ha anche tracciato un bilancio della stagione a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quest'anno è stato importante per noi sotto la guida di Ancelotti. Il mister è un nostro punto di forza, con la sua esperienza può condurci lontano sin dal prossimo anno".

Peccato per l'Europa League.

"Però è anche vero che abbiamo affrontato un grande avversario quale l'Arsenal. Il momento magico del calcio inglese anche in Champions testimonia del livello che hanno raggiunto rispetto ad altri Paesi".

Cosa è mancato?

"A noi è probabilmente mancato sia un pizzico di fortuna, sia un po' di lucidità sotto porta contro l'Arsenal, c'è amarezza ma anche consapevolezza di aver fatto molte cose buone".

Stagione agli sgoccioli.

"Adesso vogliamo vincere queste tre partite che restano per poi cominciare a progettare il futuro"

Il valore della squadra.

"La Società lavora per il meglio e per portare il nostro gruppo ad essere sempre più competitivo. Non è un caso arrivare sempre tra le prime ed essere secondi solo alla Juventus che, obiettivamente, ha un potenziale enorme rispetto non solo a noi, ma anche a Inter, Milan, e Roma".

L'obiettivo per il futuro?

"Il nostro obiettivo è quello di dare sempre battaglia per il vertice. Da 6 anni abbiamo sempre avuto grandi tecnici e adesso ripartiamo con Ancelotti che è un top allenatore. Sarà lui il nostro punto di forza per diventare sempre più forti".