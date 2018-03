Napoli, Albiol: "Ora nove finali. Tutti uniti per regalare il titolo ai tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato a Premium Sport della gara vinta contro il Genoa grazie al suo gol: “Il presidente mi ha fatto i complimenti per il gol e a noi tutti per la vittoria. Siamo riusciti a risolvere una partita complicata. La Juve vince da tanti anni, noi vogliamo arrivare insieme a loro nelle ultime giornate. Per farlo dobbiamo vincere le partite dopo la sosta. Sarà difficile, soprattutto se la palla non entra. Dobbiamo stare sereni e lavorare. Noi crediamo allo Scudetto dal primo giorno, pur sapendo le difficoltà di sfidare una squadra forte in Europa, oltre che in Italia, come la Juventus. Stiamo facendo un grandissimo campionato e vogliamo continuare così. Queste nove partite saranno nove finali. Dobbiamo stare tutti insieme. Prima facevo più gol? Forse non mi allenano bene qui, devo tornare in Spagna per segnare! Sto scherzando. Segnando però arriva fiducia, e per un difensore ancora di più. Voler vincere lo Scudetto, che sarebbe una cosa storica, per la nostra gente è una responsabilità in più. Adesso dobbiamo dare tutto in queste nove partite e alla fine vedremo se riusciremo a dare questo titolo ai nostri tifosi”.