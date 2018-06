Napoli, Albiol orientato a rinviare l'addio: è l'unica clausola a rischio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si avvicina la permanenza a Napoli di Raul Albiol. La certezza si avrà soltanto nel giro di due giorni, quelli che porteranno alla scadenza della clausola rescissoria, ma i passi mossi dal Napoli sembrano aver fatto colpo sul pilastro difensivo spagnolo, indirizzato a rinviare grossomodo di un anno il ritorno a casa. La clausola rescissoria da appena 6mln di euro fu fissata nell'ultimo rinnovo proprio come una sorta di promessa scritta per liberarlo in caso di offerte per chiudere la carriera in patria. Nelle previsioni per un ritorno al suo Valencia, ma nelle ultime settimane la disponibilità a pagare la clausola è arrivata dal Villarreal, ad una sessantina di km da casa.

Dopo i contatti con Carlo Ancelotti, che gli ha ribadito l'imprescindibilità anche nel suo progetto, il Napoli ha aperto anche ad un adeguamento del contratto. Un riconoscimento economico come testimonianza dell'importanza anche nel nuovo corso, tenendo presente che mai il Napoli ha adottato questa filosofia per giocatori sul piede di partenza. Del resto il club uno sguardo rapido al mercato l'avrà dato e difficilmente riuscirebbe a trovare un giocatori lontanamente paragonabile allo spagnolo per esperienza e leadership anche a cifre ben superiori di quelle della clausola rescissoria. Ancora pochi giorni, dunque, ed il Napoli potrebbe tirare un sospiro di sollievo sull'unica clausola realmente in bilico e che può destare preoccupazione per le cifre. E' già scaduta infatti quella di Mertens mentre sono fissate a cifre considerevoli quelle di Milik, Zielinski, Rog e Hysaj.