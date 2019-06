© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Raul Albiol destinato al Villarreal, il Napoli cerca un difensore già esperto per la Serie A. Il Corriere dello Sport sottolinea l'interesse per German Pezzella, argentino in forza alla Fiorentina che è uno dei prescelti di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per sostituire lo spagnolo ex Real Madrid. Tuttavia la dirigenza toscana, si legge sul quotidiano, non ha voglia di cedere il proprio capitano.