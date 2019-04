© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è tornato in campo già oggi per prepare il match contro l'Arsenal in programma giovedì per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio al Bentegodi hanno svolto esercizi di scarico. Gli altri uomini della rosa, con il pallone ufficiale della UEFA, sono stati impegnati in attivazione a secco e torello in avvio. Bella notizia riguardo gli infortunati: Raul Albiol ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo e la seconda fase di allenamento personalizzato sul campo.