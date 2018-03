Napoli, Alisson il preferito ma Roma non cede. In corsa Perin e Leno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli continua la caccia all'erede di Pepe Reina, che saluterà Castel Volturno per legarsi al Milan dal prossimo 1° luglio. Il Mattino scrive che il preferito del club azzurro resta Alisson: il Napoli ci proverà, anche a costo di dover arrivare al braccio di ferro con la Roma e il Real Madrid, club interessato all'estremo difensore. Se i giallorossi dovessero aprire alla cessione, ci sarebbe un'asta per il brasiliano. Mattia Perin del Genoa e Bernd Leno del Bayer Leverkusen sono in corsa per il posto di numero uno: la Società tedesca chiede 28 milioni di euro per cedere il proprio portiere, mentre il grifone valuta il suo calciatore circa 15 milioni di euro.