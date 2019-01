Napoli alla spagnola, l'ora di Fornals: altro todocampista per Ancelotti

© foto di J.M.Colomo

Pablo Fornals al Napoli. Un colpo a sorpresa, almeno secondo quanto filtra dalla Spagna perché la stampa locale annuncia l'affare in chiusura tra il Villarreal e il club azzurro. La formazione di Carlo Ancelotti sarebbe pronta ad ingaggiare il centrocampista classe '96, che ha debuttato nel 2016 nella nazionale maggiore spagnola e stabilmente nella selezione under 21 della rojita. Un tuttocampista in arrivo, dunque, per Ancelotti. Un po' come lo è stato il connazionale di Fornals, Fabian Ruiz, nella mediana partenopea in questi prima parte della stagione. L'ex Betis ha interpretato tutti i ruoli della linea mediana e lo stesso può verificarsi con l'ex Malaga. Perché Fornals è stato impiegato come centrocampista al centro, a destra e a sinistra, come trequartista e all'occorrenza anche come ala sulle due corsie in un tridente offensivo. Un todocampista, dunque, a breve approderà a Castel Volturno. Il costo dell'operazione sarà come quello di Fabian: 30 milioni di euro per esercitare la clausola rescissoria e ingaggiarlo, raggiungendo così a Castel Volturno gli altri connazionali Raul Albiol e Josè Maria Callejon. Se l'affare dovesse andare davvero in porto, di conseguenza aumenterebbero le chance di vedere Allan all'ombra della torre Eiffel per vestire la casacca del PSG.