Napoli, Allan: "A Liverpool con personalità, giocheremo per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allan, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria contro la Stella Rossa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Andremo a Liverpool con personalità e cercheremo di vincere. Non possiamo pensare a pareggio o sconfitta, ma fare ciò che abbiamo fatto finora e una bella partita. Era molto difficile tenere la testa qui, ma se perdevamo era finita. Abbiamo sperato in un risultato positivo anche di là, non è successo ma fa nulla, proveremo a fare risultato a Liverpool. Ogni fine partita andiamo sotto la curva per festeggiare con i nostri tifosi, lo facciamo sempre".