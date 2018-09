Napoli, Allan al 45': "Parma pericoloso, dobbiamo essere cattivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky, il centrocampista del Napoli Allan ha così commentato i primi 45' del match interno col Parma: "Sappiamo che il Parma è una squadra molto forte, non possiamo lasciarlo in partita. Dobbiamo metterci più cattiveria nel secondo tempo, loro sono pericolosi in avanti", le parole del calciatore brasiliano.