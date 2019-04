Napoli, Allan: "Arsenal? Gara speciale, vogliamo fare una grande partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Allan ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida con l'Arsenal: "Siamo pronti, abbiamo preparato bene la partita. Servirà coraggio, dobbiamo mettere in campo quello che ha chiesto il mister. Siamo pronti per fare una grande partita. In campionato abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo rivisto i nostri errori e ci siamo confrontati. Domani è una gara troppa importante, non dobbiamo sbagliare. Potevamo fare meglio, ma non dobbiamo dimenticare che siamo secondi in campionato. Siamo consapevoli che abbiamo fatto qualche errore, ma c'è un finale di stagione tutto da scrivere. La partita di domani sarà qualcosa di speciale, ogni giocatore sogna di giocare questo tipo di partite. Speriamo di fare una grande partita".