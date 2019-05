Napoli, Allan è la chiave per il mercato. Il PSG resta la prima opzione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allan ago della bilancia del Napoli. Il centrocampista brasiliano lo è stato in campo nel bene e nel male e ora lo è anche sul mercato. Perché l’eventuale cessione del forte mediano sudamericano finisce ovviamente per condizionare i movimenti del club azzurro, almeno per quanto riguarda il centrocampo, settore che ha già risentito per la partenza in febbraio del capitano Marek Hamsik.

Si riparla dell’interessamento del PSG - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dove Neymar e il clan basiliano spingono Thuchel, che sarebbe già convinto di suo. Ma al momento anche il tecnico tedesco non è sicuro del suo futuro e la dirigenza qatariota sta riflettendo più in generale. Da parte sua Aurelio De Laurentiis attende un’offerta importante, superiore almeno ai 60 milioni di euro.