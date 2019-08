© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Allan del Napoli ha parlato anche del nuovo acquisto Eljif Elmas. "Elmas? È un giocatore fortissimo, giovane ma da grande esperienza. Come lui anche Gaetano ci darà una grande mano in questa stagione. Questo il Napoli più forte dove ho giocato? Sono arrivati giocatori forti in aggiunta ad un gruppo di livello. Speriamo di fare una grande stagione e toglierci grandi soddisfazioni".