Napoli, Allan: "Grande risposta, con Ancelotti lavoriamo più con la palla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato in casa della Lazio, il giocatore del Napoli Allan ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "La squadra ha risposto bene, nelle amichevoli abbiamo fatto degli esperimenti, abbiamo cercato di fare quello che chiedeva il mister, a volte abbiamo sbagliato troppo mentre oggi siamo entrati con la cattiveria giusta, siamo stati bravi, quindi complimenti alla squadra".

Cosa avete migliorato?

"Dopo il gol abbiamo mosso la palla più veloce e questo è stato molto importante".

Con Ancelotti cosa cambia?

"Sono stati dei lavori completamenti diversi, il mister lavora tutto con la palla, ci stiamo abituando e piano piano ci stiamo riuscendo, manteniamo i piedi per terra e sabato abbiamo un'altra gara difficile".

Quali richieste vi fa Ancelotti?

"Chiede sempre quando abbiamo la palla di allargare il gioco, fare sovrapposizioni con i terzini, è diverso da quello che facevamo l'anno scorso".

Su Hamsik?

"Marek ha fatto una grande partita, in interdizione, ha fatto una grande partita".

Per te è cambiato qualcosa?

"No, cerco di dare il mio contributo sia in avanti che dietro e fare il meglio per la squadra".