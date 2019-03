Napoli, Allan: "Il mio errore li ha rimessi in partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allan, centrocampista del Napoli, ha analizzato la sconfitta contro il Salisburgo ai microfoni di Sky Sport: "Siamo contenti, ma nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo presto, il nostro gioco è avere la palla. Dispiace per il mio errore, ma se vogliamo andare avanti dobbiamo giocare meglio".

Il PSG è uscito dalla Champions League. "Sono molto felice dove sono ora, cerco di dare il 101% ma questo non deve essere un punto di arrivo ma di partenza".

Anche il Chelsea è ai quarti. "Nel sorteggio non possiamo scegliere gli avversari, sono tutti difficili. Dobbiamo fare il nostro meglio e giocare il nostro calcio per arrivare fino in fondo".

Napoli-Liverpool rimane la tua migliore partita? "È stata una grandissima partita, ma non solo mia. Questo è il lavoro di tutti i giorni, ho ancora margini di crescita, cerco di sbagliare meno e rimanere concentrato. Il mio errore ha rimesso loro in partita. Sono cose che succedono, ma speriamo di non sbagliare più".