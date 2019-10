Napoli, Allan ko: prime indiscrezioni sull'infortunio al ginocchio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non dovrebbe essere un infortunio serio come quello di Malcuit". A dirlo, il bordocampista di Sky Massimo Ugolini, all'intervallo di Napoli-Atalanta in merito all'infortunio al ginocchio rimediato da Allan, calciatore uscito dopo 11 minuti per un infortunio al ginocchio. Chiaramente, solo gli esami strumentali stabiliranno l'entità dell'infortunio ma presumibilmente il centrocampista brasiliano non è alle prese con una rottura del legamento. "Il ginocchio pare essere stabile in questo momento - ha detto -, ma c'è da capire se c'è implicazione del legamento collaterale".