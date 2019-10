Napoli, Allan-Koulibaly in calo. ADL vuole limitare gli impegni in nazionale

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le difficoltà del Napoli, sottolineando in particolare il momento di due azzurri: Koulibaly e Allan. In questo senso - si legge - Aurelio De Laurentiis da tempo vorrebbe un ridimensionamento delle attività delle nazionali. Infatti se Koulibaly e Allan finora sono stati decisamente al di sotto dei loro standard - continua la rosea - è perché di fatto hanno saltato la preparazione con la squadra, per via degli impegni con Senegal e Brasile in Coppa d’Africa e d’America.

Numeri in calo - In particolare il difensore in campionato ha inciso parecchio in negativo, perché senza il suo autogol al crepuscolo di Juve-Napoli oggi il distacco dai bianconeri - e dunque dalla vetta - sarebbe di soli tre punti. E lo stesso gol del Cagliari è arrivato col difensore fuori posizione, che poi ha sbagliato pure con l’arbitro, beccandosi anche due giornate di squalifica per il rosso con insulti. Le statistiche a confronto nelle prime sette giornate degli ultimi due campionati dicono che Kalidou recupera la metà dei palloni (24, erano 48) e discorso simile per i palloni intercettati (6 contro 11), anche perché ha giocato meno (403’ contro 630’).

Allan meno incisivo - Lo stesso brasiliano è meno incisivo in fase di costruzione (5 occasioni create, un anno fa erano 13), ma anche nella fase difensiva (35 palloni recuperati a fronte dei precedenti 61). Ed è logico che con questi numeri ne risenta il rendimento complessivo della squadra.