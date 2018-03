Napoli, Allan: "La prima finale con il Sassuolo. Poi la Juventus"

Fonte: Tuttonapoli.net

Allan, centrocampista del Napol, è intervenuto anche ai microfoni di Premium Sport: "Dobbiamo fare più punti possibili da qui alla fine. Dobbiamo fare un finale di stagione come l’anno scorso, cercheremo di lavorare al meglio per essere al top della forma per queste ultime giornate. La vittoria col Genoa più difficile del previsto? Per noi no, sapevamo che il Genoa è una buona squadra che ha messo in difficoltà altre grandi squadre, sapevamo che sarebbe stato difficile. Siamo felici di aver preso i 3 punti ma ora dobbiamo guardare avanti. Nel primo tempo abbiamo corso qualche rischio di troppo perché avevamo troppa fretta di volerla chiudere subito. Nella ripresa abbiamo avuto più pazienza e abbiamo fatto bene.

Sarri ha detto che vorrebbe andare fino al palazzo? Ci crediamo fino al 101% perché sappiamo che lo scudetto è nelle nostre possibilità. Ma mancano ancora 27 punti, 9 partite sono tante, dobbiamo cercare di mantenere alta la concentrazione per vincere il più possibile. Stiamo lavorando tanto, nella nostra testa abbiamo questo obiettivo. Decisivo lo scontro diretto con la Juventus? Non posso dirlo adesso perché prima della Juve mancano ancora tre partite. Dobbiamo pensare al Sassuolo che per noi è la prima finale, poi avremo tempo per pensare ai bianconeri.

Il rinnovo fino al 2023? Sono molto felice di essere qui a Napoli e anche la mia famiglia lo è. Insieme a mia moglie abbiamo preso questa decisione importante e siamo molto felici di questo. Spero di dare allegria ai tifosi. L’entusiasmo dei tifosi l’arma in più per vincere? Ci daranno una spinta in più, ma non dobbiamo essere troppo frenetici nel voler vincere subito le partite. Dobbiamo restare tranquilli, mancano nove finali ma dobbiamo pensare a una gara alla volta: solo così possiamo pensare di vincere il campionato".