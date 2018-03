Napoli, Allan: "Lo Scudetto è un sogno. Possiamo farcela"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allan, centrocampista del Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "È stato un ottimo percorso, fin qua abbiamo sbagliato pochissime partite, ora dobbiamo cercare di lavorare al massimo possibile, vedere dove abbiamo sbagliato nelle ultime partite e fare la parte finale di stagione alla grande".

Sulla vittoria col Genoa: "È stata una partita fondamentale, ora siamo tornati a -2 dalla Juventus ma il campionato è ancora lungo. Dobbiamo pensare a noi e non agli altri, bisogna restare concentrati, lavorare tanto e fare un buon finale di stagione".

Quanto sarebbe bello vincere lo Scudetto? "Sarebbe una cosa stupenda, è il sogno di tutti noi e sappiamo che è nelle nostre possibilità. Se Sarri andrà fino al Palazzo a prendere il potere noi dobbiamo andargli dietro. Speriamo di avere sempre i tifosi con noi a sostenerci. Non ho mai avuto paura in vita mia, sappiamo che è ancora difficile, ma pensando partita per partita possiamo farcela a dare questa gioia ai tifosi ma anche noi stessi, che ci stiamo lavorando tanto".

Sullo scontro diretto con la Juve: "Sì, potrebbe essere decisiva come partita, ma anche contro il Sassuolo sarà importante. Non anticipiamo la gara con la Juventus, arriverà più in là".

Il lavoro durante la sosta? "Fa bene Sarri a mantenere la concentrazione alta, dobbiamo lavorare bene, cercare di migliorare il massimo possibile perché mancano nove partite al nostro sogno".

In campo non si ferma mai. "In tutta la mia vita non mi sono mai fermato, do tutto in campo, l'ho sempre fatto e sarà così fino alla fine, in tutte le partite. Stiamo lavorando da tanto tempo al sogno Scudetto, ora siamo così vicini ma così lontani, quindi bisogna restare con i piedi per terra".

Poco fa è arrivato il suo rinnovo quasi a vita. "Ho firmato questo contratto, è stato molto importante per me e per la mia famiglia. Stiamo bene a Napoli e la società è felice del mio lavoro, quindi è stata una scelta condivisa. Questa gente merita che io dia il 100%, ma anche di più. Lavoro tanto per vincere qualcosa. Ormai anche i miei figli hanno imparato il napoletano, ci troviamo benissimo, ci siamo ambientati tutti".