Napoli, Allan non ha chiesto la cessione ma è tentato dall'offerta del PSG

Come si legge sulle pagine de Il Roma, continua il pressing del PSG per avere Allan già durante il mercato di gennaio. Il brasiliano del Napoli non ha chiesto la cessione, ma la tentazione è forte visto che il club parigino ha messo sul piatto un super ingaggio: dagli attuali 2 milioni percepiti in azzurro, passerebbe ad uno stipendio di ben 8 milioni a stagione.