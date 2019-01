Napoli, Allan-PSG: discorso rimandato a giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è ancora terminato il tormentone Allan, sebbene la parte più importante sia già alle spalle. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, infatti, il discorso con il PSG è stato rinviato a giugno da parte di Aurelio De Laurentiis, interessato a contratti di sponsorizzazione con la Qatar Sports Investiments e non solo. Ci sono ricchi sponsor sul tavolo, provenienti da Doha e pronti a far più ricco il Napoli. Difficile, invece, che l'affare si faccia in questo mese di gennaio. Anzi, quasi impossibile. Solo una telefonata di Al-Khelaifi al patron azzurro - si legge - potrebbe smuovere le acque, ma neanche basterebbe per convincere ADL.