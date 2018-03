Napoli, Allan: "Rinnovo importante per me. Darò sempre il 100%"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli il centrocampista azzurro Allan ha parlato anche del suo rinnovo, arrivato poche settimane fa: "Ho firmato questo contratto, è stato molto importante per me e per la mia famiglia. Stiamo bene a Napoli e la società è felice del mio lavoro, quindi è stata una scelta condivisa. Questa gente merita che io dia il 100%, ma anche di più. Lavoro tanto per vincere qualcosa. Ormai anche i miei figli hanno imparato il napoletano, ci troviamo benissimo, ci siamo ambientati tutti".