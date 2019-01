© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il PSG, rivela 'Rai Sport', per ora non va oltre i 50mln di euro più bonus per il cartellino di Allan. Trattenendo il giocatore in questo mercato invernale, il Napoli si ritroverebbe comunque una grana in casa a partire da febbraio. L'agente del giocatore, infatti, ha fatto sapere che il PSG propone un ingaggio di 8mln di euro a stagione e quindi il club partenopeo dovrebbe andare a rivedere il contratto del brasiliano per poterlo tenere.